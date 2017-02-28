«Норникель» поделился опытом экологической модернизации на форуме «Сочи-2017»

Компания «Норникель» поделилась своим опытом экологической модернизации в рамках сессии «"Зеленая" экономика как вектор устойчивого развития регионов» на проходящем в Сочи Российском инвестиционном форуме, сообщает пресс-служба компании.

«Крупный бизнес сегодня поворачивается лицом к решению экологических проблем. Говорить о "зеленой" металлургии пока рано. Но модернизация производства в компании, которая была начата совсем недавно, идет полным ходом», — рассказала представитель компании Елена Безденежных. По ее словам, до 2023 года «Норникель» проинвестирует в «озеленение» своих производств до 250 миллиардов рублей.

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Она добавила, что «Норникель» выступает за активный диалог с научным сообществом, для получения передовых и эффективных технологий, востребованных металлургической индустрией, а также ориентируется на самые экологичные решения.

Инвестиционный форум «Сочи-2017» начался 27 февраля. В работе дискуссионной площадки по проблемам экологии приняли участие спецпредставитель президента России по вопросам экологии Сергей Иванов, заместитель председателя правительства Александр Хлопонин, министр энергетики Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и другие.