Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам посчитала россиянина Устюгова королем

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик из Польши оценила выступление россиянина Сергея Устюгова на чемпионате мира в финском Лахти. Слова спортсменки приводит «Спорт-Эксперсс».

«Он же сумасшедший (смеется)! Очень рада за Сергея! Как и за Никиту Крюкова. Несколько дней назад мы болтали с ним, он сетовал, что в этом сезоне у него почему-то не идет. А тут раз — и золото! Вот так! Все, о неудачах можно забыть. Красота же», — заявила Ковальчик, отметив результаты Устюгова на чемпионате мира и «Тур де Ски».

«Да для нас он уже король (смеется)! Устюгов в этом сезоне выиграл "Тур де Ски", два золота на чемпионате мира. Что может быть лучше?» — подчеркнула спортсменка.

На соревнованиях в Лахти россиянин выиграл две золотые медали. Он одержал победу в скиатлоне и командном спринте вместе с Никитой Крюковым. Также на счету спортсмена серебро в индивидуальной спринтерской гонке.

В январе Устюгов стал победителем лыжной многодневки «Тур де Ски». 24-летний россиянин выиграл шесть этапов гонки из семи.