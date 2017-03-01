Партия Роста найдет кандидатов на муниципальные выборы в Москву через соцсети

Партия Роста планирует выставить на муниципальные выборы в Москве, которые пройдут в сентябре этого года, не менее 150 кандидатов. Об этом сообщил председатель партии, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает ТАСС в среду, 1 марта.

«Мы сегодня проводим активный рекрутинг кандидатов, через социальные сети обращаемся к малому бизнесу Москвы», — сказал Титов журналистам после встречи с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Политик уточнил, что партия планирует серьезно обучать претендентов. В частности, они пройдут подготовку по программам «Как стать депутатом» и «Как быть депутатом».

19 января директор Института актуальной экономики, политолог Никита Исаев заявил о планах создания общественно-политического движения федерального уровня «Новая Россия». Он также анонсировал участие «Новой России» в муниципальных выборах в Москве. Движение при этом будет опираться на концепцию, разработанную самим Исаевым, — «Новый НЭП — национальная экономическая политика».