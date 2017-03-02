В Википедии разразилась война из-за половой принадлежности кота Гарфилда

В Википедии разгорелась война правок из-за разногласий по поводу пола мультперсонажа кота Гарфилда. До сих пор считалось, что он самец, однако комик Верджил Тексас всех запутал, после чего ясность пришлось внести создателю Гарфилда мультипликатору Джиму Дэвису.

Тексас нашел статью от 2014 года, в которой Дэвис заявлял, что на самом деле у персонажа нет привязки к определенному полу. После этого комик сменил пол кота в Википедии.

Однако спустя час кота снова сделали мужчиной. К тому времени сообщение о бесполости Гарфилда обрело вирусную популярность, и кто-то вновь внес правку в статью.

За двое суток страницу отредактировали более 20 раз, то лишая персонаж гендерных признаков, то снова причисляя его к мужскому роду. Википедии пришлось на время заблокировать статью, чтобы споры поутихли.

Ранее Дэвис опроверг слухи об отсутствии пола у придуманного им персонажа. В разговоре с The Washington Post он указал, что Гарфилд самец и у него есть возлюбленная по прозвищу Арлин.