Компания Gresso представила люксовую версию телефона Nokia 3310

Компания Gresso, специализирующаяся на создании люксовых смартфонов, представила свою версию легендарного телефона Nokia 3310. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Модель будет предлагаться в двух вариантах исполнения: в корпусе из авиационного титана и с черным PVD-покрытием. Клавиши на клавиатуре отполированы вручную. При этом размеры оригинального телефона будут сохранены.

Gresso — производитель телефонов и аксессуаров класса люкс. Компания основана в 2004 году.

В январе 2017 года компания представила коллекцию гаджетов, посвященную Русской православной церкви. Выход линейки был приурочен к празднику Крещения. Корпус смартфонов покрыт сусальным золотом. На обратной стороне гаджета выгравирован христианский крест и надпись «Спаси и сохрани». Цена смартфона с золотыми кнопками составляет 380 тысяч рублей, с бриллиантовыми — 1,5 миллиона рублей.