В Кремле выступит Франсис Гойя с симфоническим оркестром

В субботу, 4 марта, на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит бельгийский гитарист-виртуоз Франсис Гойя в сопровождении симфонического оркестра. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт Королевские мелодии начнется в 18:00. Билеты можно приобрести на сайте.

Исполнитель сыграет произведения разных жанров, от блюза до рок-н-ролла и поп-музыки.

Музыкант исполнит такие композиции, как The Power of Love, Tears in heaven, Calling You, Besame Mucho, Somewhere Over the Rainbow, Gipsy Wedding и Nostalgia.