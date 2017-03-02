Косачев назвал взятие Пальмиры мощнейшим символом освобождения от террора

Взятие Пальмиры под контроль сирийских войск — мощнейший символ освобождения всей Сирии от террористов, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Его слова приводит в четверг, 2 марта, ТАСС.

По мнению сенатора, Пальмира стала «символом трагедии Сирии, ее истории, ее культуры, ее многострадального народа». «Неслучайно боевики прилагали так много сил, чтобы удержать город под своим контролем и продолжать варварское уничтожение сосредоточенных там культурных ценностей», — сказал Косачев.

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Он также выразил надежду, что совместными усилиями международному сообществу удастся восстановить культурные сокровища древнего города.

Глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров в свою очередь отметил, что взятие Пальмиры поднимет моральный дух сирийской армии. «На очереди теперь те пригороды Дамаска, которые удерживаются террористами», — цитирует парламентария РИА Новости.

Ранее в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава Минобороны Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о взятии под контроль Пальмиры.

Античный город, признанный памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, уже удавалось освободить от боевиков весной 2016 года. Однако в декабре они внезапным ударом вернули контроль над Пальмирой.