В США мальчик помог баскетболистам достать застрявший над кольцом мяч

Мальчик помог баскетболистам достать мяч, застрявший на креплении щита после броска в матче студенческого чемпионата США. Видеозапись эпизода разместил в YouTube пользователь Григорий Вольгин.

Инцидент произошел в первой четверти встречи между командами университетов города Фресно (штат Калифорния, США) и Бойсе (штат Айдахо, США). Спортсмены использовали второй мяч и подручные средства, но решить проблему сумел неизвестный мальчик: отец помог ребенку забраться на щит, после чего тот достал мяч и. под аплодисменты болельщиков. вернул его баскетболистам.

Встреча проходила на арене в Бойсе, победу в поединке со счетом 74:67 одержала команда из Фресно.