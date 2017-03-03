В результате столкновения цементовоза с автобусом в Китае погибли десять человек

В провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая, цементовоз столкнулся с автобусом. В результате десять человек погибли, еще 38 получили травмы различной степени тяжести. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает Daily China в своем Twitter.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницы.

ДТП произошло вечером в четверг на скоростной трассе недалеко от города Линьцан, отмечает агентство «Синьхуа». Цементовоз врезался в автобус, в котором находились 47 человек, в том числе два водителя, и съехал с дороги. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй пассажирский автобус съехал с шоссе и упал в пруд. В результате 18 человек погибли.