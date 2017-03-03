В Пентагоне заявили о четырех «опасных сближениях» самолетов НАТО и ВКС за сутки

В феврале за одни сутки произошло сразу четыре «опасных сближения» самолетов Воздушно-космических сил России и ВВС стран НАТО. Об этом, как сообщает Defense News, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

Инциденты, по словам Уолтерса, произошли 10 февраля. В трех случаях с российской стороны участвовали фронтовые бомбардировщики Су-24, еще в одном — противолодочный самолет Ил-38.

Сближения генерал связал с ошибками российских пилотов и предполагаемыми политическими сигналами со стороны Москвы. При этом он отметил, что с тех пор подобных происшествий не было.

Уолтерс также сообщил, что статистика авиаинцидентов с участием боевых самолетов России и НАТО в последние полгода выровнялась. Американская сторона, по его утверждению, пытается обсуждать с российскими военными данную проблему, однако это не всегда получается. «Иногда мы получаем не тот ответ, который хотели бы услышать. Порой мы не получаем никакого ответа», — заметил он.

В январе газета The Wall Street Journal сообщила, что в Пентагоне обвиняют летчиков ВКС России в опасных сближениях в небе над Сирией и пренебрежительном отношении к положениям меморандума о безопасности полетов. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал обвинения в адрес российских пилотов надуманными.