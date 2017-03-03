Хищную подводную «венерину мухоловку» показали на видео

Видео: SciNews / YouTube

YouTube-канал SciNews представил видео, в котором показан новый вид актинии, напоминающий по форме и способу охоты хищное растение венерину мухоловку. Полип ловит добычу, используя захлопывающиеся «челюсти». Они образованы щупальцами, которые закрываются, когда в них попадают мелкие животные. В самих щупальцах находятся стрекающие клетки, снабженные жгутиками с парализующим ядом.

Актиния была обнаружена в ходе экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), в ходе которой исследуется морское дно в районе архипелага Самоа в южной части Тихого океана. Ученые также нашли новые виды животных, относящихся к морским звездам, губкам, коралловым полипам и моллюскам.