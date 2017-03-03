Газета сообщила об использовании Майком Пенсом личной почты в служебных целях

Вице-президент США Майк Пенс, занимая пост губернатора штата Индиана, использовал в рабочих целях личную электронную почту, которая летом была взломана. Об этом сообщила газета Indianapolis Star.

По информации издания, Пенс обсуждал со своими советниками с помощью личной почты широкий круг тем, включая вопросы безопасности. В одном из писем ведущий советник Пенса по безопасности передал ему информацию ФБР относительно ареста ряда подозреваемых в терроризме.

Летом 2016 года почтовый ящик Пенса взломали хакеры, разославшие от его имени фальшивое сообщение о том, что его ограбили во время турпоездки на Филиппины и отобрали деньги, кредитные карты и мобильный телефон. Сам Пенс позже был вынужден извиниться перед адресатами рассылки и завел себе другую учетную запись.

Издание отмечает, что законы Индианы не запрещают чиновникам использовать в служебных целях личные учетные записи. В пресс-службе Пенса, комментируя данную информацию, также подчеркнули, что вице-президент не нарушал законодательство.

Майк Пенс занимал пост губернатора Индианы с января 2013 года до своего перехода в Белый дом в январе 2017-го.

В 2015 году разразился скандал вокруг Хиллари Клинтон, которая на тот момент была одним из ведущих претендентов в кандидаты на президентский пост от демократов на выборах 2016 года. Выяснилось, что во время пребывания на посту главы Госдепартамента она нарушала федеральный закон, предписывающий вести переписку через специальную правительственную электронную систему с дополнительной защитой. Вместо этого она использовала личный ящик, находившийся на принадлежавшем ей сервере.

Это вызвало опасения, что секретная информация, проходившая по этому каналу, могла попасть к хакерам. Однако Клинтон утверждала, что секретными данными через электронную почту не обменивалась. Так как по закону все письма госсекретаря должны сдаваться в архив Госдепартамента, позже она передала сервер ФБР, удалив личную переписку. Впоследствии стало известно, что ряд писем, полученных Клинтон, относится к категории совершенно секретных.