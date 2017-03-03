Роналду проехал на красный свет на глазах у полицейских

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду проехал на красный свет на глазах у находившихся рядом полицейских. Видео появилось на Youtube-канале IndividualHD7.

Футболист, находившийся за рулем автомобиля Audi, выехал на перекресток, остановился, а затем двинулся дальше, несмотря на запрещающий сигнал светофора. В машине с Роналду находилась девушка. Стражи порядка никак не отреагировали на произошедшее.

Ранее 2 марта сообщалось, что за нарушение ПДД в центре Москвы был задержан нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кокорин. Его обвинили в движении по встречной полосе с превышением скорости. Сам спортсмен обвинения опроверг.