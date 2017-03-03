Террор-машине из «Азова» дали семь лет колонии в Белоруссии

Воевавший на востоке Украины в составе батальона «Азов» Станислав Гончаров, известный по прозвищу Террор-машина, приговорен в Белоруссии к семи годам колонии усиленного режима. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает TUT.by.

20-летнего жителя Витебска обвиняли в злостном хулиганстве, разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни, грабеже, а также хранении с целью распространения и распространении предметов порнографического характера с использованием интернета. Вместе с ним по делу проходили еще семь молодых людей, им дали от года ограничения свободы до шести лет заключения.

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Гончарова задержали за издевательство над подростками в апреле 2016 года по возвращении с Украины. Согласно данным дела, с 2012 года он был неформальным лидером околофутбольной группировки. Террор-машина призывал к унижению и избиению людей неславянской внешности и сам участвовал в подобных действиях.

В 2013 году он вместе с подельниками заставил двух 13-летних отречься от антифашистского движения и продемонстрировать нацистское приветствие, передает портал.

РЕН ТВ отмечает, что молодой человек снимал на видео издевательства над подростками. Как отмечается, он был членом украинского националистического добровольческого батальона «Азов» и принимал участие в АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру») в 2014-2016 годах.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.