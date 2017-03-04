В посольстве рассказали о сроках освобождения задержанных на Шри-Ланке россиян

Задержанные на Шри-Ланке россияне покинут страну 7 марта. Об этом в субботу, 4 марта, РИА Новости сообщили в посольстве России в островном государстве.

«Принято решение о том, что в понедельник наших туристов отпускают из лагеря, где они находятся, а во вторник они покидают Шри-Ланку, такая договоренность», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в тот же день российские дипломаты раскрыли причину задержания туристов. По их словам, миграционная служба обвиняет их в нарушении правил пребывания в стране.

Накануне, 3 марта, стало известно, что на Шри-Ланке без объяснения причин задержали восемь россиян. Как уточнялось, несколько дней назад сотрудники полиции ворвались в лагерь серфингистов и забрали у них паспорта. После посещения офиса миграционной полиции туристов отправили в тюрьму для нелегалов.

