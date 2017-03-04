Посольство объяснило причины задержания россиян на Шри-Ланке

Посольство РФ в Шри-Ланке находится в тесном контакте с миграционной службой по вопросу задержания россиян. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

«Части россиян предъявлялись обвинения в нарушении правил пребывания в стране. После проведения необходимых проверок со стороны ланкийских властей посольство будет добиваться освобождения всех задержанных без обоснованных причин», — уточнили дипломаты. Точное число задержанных не указывается.

Телеканал «Звезда» опубликовал фотографии тюрьмы, в которую поместили россиян. На снимках видно, что в огромных бараках грязь, а также там явно размещено больше людей, чем должно быть. Один из задержанных рассказал, что россиянам приходится спать на полу. «Тут много туристов которые сидят долгое время, есть женщина из России, которая сидит уже 7 месяцев», — добавил он.

Ранее 3 марта в сообществе paparazzi в LiveJournal сообщили, что на Шри-Ланке без объяснения причин задержали восемь россиян. Как уточнялось, несколько дней назад сотрудники полиции ворвались в лагерь серфингистов и забрали у них паспорта. После посещения офиса миграционной полиции россиян отправили в тюрьму для нелегалов.