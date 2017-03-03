В сети сообщили о задержании восьми россиян на Шри-Ланке без объяснения причин

Восемь россиян задержали на Шри-Ланке без объяснения причин. Об этом сообщается в пятницу, 3 марта, в сообществе paparazzi в LiveJournal.

Как говорится в записи, несколько дней назад сотрудники полиции ворвались в лагерь серфингистов и забрали паспорта у его сотрудников и гостей в целях «проверки визового режима». Ни у кого из них не было просроченных документов, однако паспорта стражи порядка не вернули, сказав прийти в офис миграционной полиции в назначенное время, говорится в сообщении.

Сообщается, что после того, как россияне посетили его, их без объяснения причин посадили в тюрьму для нелегальных мигрантов. Среди арестованных — владелец серф-кэмпа с визой резидента, девушки-инструкторы по серфингу с действующими рабочими визами, а также туристы, у которых нет ни одного нарушения.

«Вероятнее всего, таким образом местные устраняют конкурентов. Из названных причин ареста пока было только: "Это вам не Россия, тут мы власть"», — говорится в записи.

Автор поста сообщает, что российское консульство пока не проявило интереса к происходящему. Официального подтверждения информации пока не поступало.