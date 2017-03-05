Голый житель Новосибирска отпинал реанимобиль

Видео: Инцидент Новосибирск / ВКонтакте

В Новосибирске мужчина преградил дорогу машине скорой помощи, разделся и начал бросаться на остановившийся перед ним реанимобиль. Видеозапись произошедшего опубликована в группе «Инцидент Новосибирск» во «Вконтакте» в воскресенье, 5 марта.

В публикации со ссылкой на областное управление МВД уточняется, что в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ленина избит мужчина. По вызову выехали сотрудники правоохранительных органов и реанимобиль, однако дорогу им преградил молодой человек, который повел себя неадекватно.

«Он начал раздеваться и бросаться на мимо проходящих людей и автомобили. Ни сотрудников полиции, ни врачей он не трогал», — приводятся в публикации слова представителя УМВД.

Мужчину уговорили одеться и доставили в отделение полиции, где вызвали для него скорую помощь.