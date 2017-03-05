Спорт
 

Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя

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Британский боксер, действующий чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью нокаутировал соотечественника Дэвида Хэя. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой в рамках тяжелого веса прошел в ночь на воскресенье в Лондоне и завершился победой Белью техническим нокаутом в 11-м раунде. В середине трехминутки Белью отправил Хэя на настил, и тот с трудом удержался в пределах ринга, частично вывалившись за канаты. Хэй сумел подняться, но его команда выбросила на ринг полотенце, сигнализируя о завершении поединка.

В шестом раунде Хэй побывал в нокдауне.

34-летний Белью одержал 29 побед (19 нокаутов) в карьере при одной ничьей и двух поражениях. 36-летний Хэй, владевший мировыми титулами в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях, потерпел третье поражение в карьере при 28 победах (26 нокаутов).

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