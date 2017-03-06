Кабельные операторы объявили об угрозе отключения каналов из-за «закона Яровой»

Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) обратилась к министру связи Николаю Никифорову и председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву с предупреждением о том, что исполнение «закона Яровой» может привести к уходу кабельных операторов с рынка. Об этом пишет в понедельник, 6 марта, «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении копии писем.

По оценке АКТР, на малых и средних операторов ляжет треть расходов по исполнению закона, которые сейчас оцениваются в триллион рублей. Это ставит под угрозу их существование, а следовательно, распространение общедоступных федеральных телеканалов.

Малые операторы обеспечивают доступ к каналам первого и второго мультиплексов для почти 30 процентов российских домохозяйств, отмечают в ассоциации.

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Под действие «закона Яровой» попадает видеосигнал IPTV (по каналу доступа к интернету) и OTT (поверх основного сигнала), рассказал «Коммерсанту» источник, близкий к одному из операторов связи. Эксперт также отмечает, что неясно, какие именно данные должны хранить кабельные операторы — те, что идут от абонента к оператору, или наоборот. Однозначно не попадают под действие закона спутниковые вещатели, так как они обеспечивают одностороннюю трансляцию, уточнил он.

Согласно «антитеррористическим» законам о хранении данных, операторы связи и интернет-провайдеры должны до полугода хранить всю передаваемую информацию пользователей. Необходимые для этого системы они должны создать к середине 2018 года.