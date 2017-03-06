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Парламент Казахстана принял законопроект о перераспределении полномочий

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Здание парламента Казахстана
Здание парламента Казахстана

Депутаты мажилиса и сената (нижней и верхней палат) парламента Казахстана на совместном заседании утвердили во втором, окончательном чтении законопроект, повышающий роль законодательной власти за счет передачи части президентских полномочий. Об этом сообщает в понедельник, 6 марта, РИА Новости.

Документ расширяет роль мажилиса при формировании правительства и усиливает контрольные полномочия парламента за деятельностью кабмина. От президента к правительству передаются полномочия по утверждению государственных программ. Кроме того, кабмин получит право утверждать единую систему финансирования и оплаты труда всех сотрудников бюджетных организаций. В то же время данные решения должны быть согласованы с президентом.

В Конституцию Казахстана вносится дополнение, которое предоставляет возможность главе государства в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения национальной безопасности и суверенитета обращаться в Конституционный совет для рассмотрения законодательных актов на предмет их соответствия основному закону.

Правительство Казахстана будет в равной мере отчитываться как перед президентом, так и перед депутатами, тогда как ранее его деятельность контролировал глава государства. Слагать свои полномочия кабмин будет не перед вновь избранным президентом, а перед вновь избранным мажилисом.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между главой государства, парламентом и правительством в середине декабря. «Новый этап развития государства ставит вопрос об усилении ответственности парламента, правительства за состояние дел в стране», — сказал он.

Нурсултан Назарбаев руководит Казахстаном более 20 лет. До того как стать президентом, он занимал пост первого секретаря ЦК Компартии республики. Назарбаев имеет статус лидера нации, который гарантирует его семье иммунитет от уголовного преследования, а также предусматривает наказание для тех, кто очерняет его биографию.

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