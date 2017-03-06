Актер из «Гарольда и Кумара» присел на диван в позе советницы Трампа

Американский комедийный актер Кэл Пенн (Kal Penn), известный по роли в трилогии «Гарольд и Кумар», сфотографировался в позе советницы президента США Дональда Трампа Келлиан Конуэй. На снимок обратило внимание The Independent.

Пенн расположился на диване в закатанных до колен брюках и широко расставленными ногами. «Kal-E-Anne», — подписал он фото, тем самым в шутку напомнив об имени представителя Белого дома.

За несколько дней снимок набрал 3,7 тысячи ретвитов и более 10 тысяч лайков. В комментариях под твитом пользователи назвали пародию Пенна «произведением современного искусства» и попросили его сделать серию фотопародий на политиков.

Снимок Конуэй привлек внимание пользователей сети в конце февраля. Юзеры удивились раскованности советницы президента США во время его встречи в Белом доме с руководителями вузов, где исторически было высоко число чернокожих студентов.

Конуэй в обуви забралась на диван в Овальном кабинете и поджала под себя раздвинутые ноги. Позже она рассказала, что ее попросили сделать фотографию в переполненной комнате, и удачный кадр получался только с дивана, на который она и забралась. «Я определенно не пыталась выказать неуважение и я не хотела, чтобы мои ноги оказались на диване», — отметила советница Трампа.