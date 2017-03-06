В азербайджанской Губе арестовали членов радикальной религиозной секты

На севере Азербайджана, в городе Губе, в ходе спецоперации против членов радикальной религиозной секты задержаны 23 человека. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает агентство «АПА» со ссылкой на местный райотдел полиции.

По информации агентства, операция проводилась в доме Тегерана Амирасланова, который подозревается в организации незаконных религиозных собраний и пропаганде сектантских идей. Стражи порядка задержали хозяина дома и 22 участника собрания. Во время обыска у них обнаружены 54 экземпляра запрещенных книг и 16 аудиокассет.

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31 января в Баку во время спецоперации полицейские уничтожили четырех экстремистов, примкнувших к действующим за пределами страны террористическим организациям. Радикалы были застрелены при попытке оказать стражам порядка вооруженное сопротивление.

В декабре 2016-го сообщалось, что спецслужбы Азербайджана предотвратили теракт. Группа спецназа уничтожила террориста — 38-летнего гражданина страны Эмина Джами — при попытке взорвать пояс смертника.