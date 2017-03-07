Собутыльник украл у омича установленный тюремщиками «маячок»

Полицейские в городе Исилькуль (Омская область) возбудили уголовное дело по факту кражи контрольного устройства, при помощи которого отслеживались перемещения 36-летнего местного жителя, осужденного к ограничению свободы за имущественные преступления. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает региональное управление МВД.

Дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Стражи порядка установили, что 27 февраля мужчина отключил от электросети установленное по месту его жительства стационарное контрольное устройство (СКУ), поместил его в пакет и вышел из дома на прогулку.

Материалы по теме Скованные беспроводной цепью Рассказы домашних арестантов о жизни с электронным браслетом

«В этот же день на территории автовокзала потерпевший распивал спиртные напитки с малознакомым мужчиной, который, воспользовавшись ситуацией, когда потерпевший отлучился от места их пребывания, похитил пакет, подумав, что в нем находятся ценные вещи», — говорится в сообщении.

Потерпевший написал о произошедшем заявление в полицию. Вскоре после этого сотрудники полиции и сотрудники УФСИН задержали подозреваемого в краже: им оказался 43-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Похищенное устройство стражи порядка изъяли.

Осужденный привлечен к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ.

По действующим правилам СКУ размещается в месте проживания осужденного к ограничению свободы. Этот прибор взаимодействует с электронным браслетом и мобильным контрольным устройством, которое осужденный всегда носит с собой.

При помощи такого комплекса приборов сотрудники системы ФСИН контролируют перемещение человека и могут следить, не выходит ли человек из дома в определенное время суток, не выезжает ли за пределы положенной территории, и так далее.