В Анталье встретились начальники генштабов России, Турции и США

В турецкой Анталье проходит встреча глав генеральных штабов США, России и Турции. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны России во вторник, 7 марта.

В трехсторонних переговорах принимают участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС Турции Хулуси Акар и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

«На мероприятии запланировано совместное обсуждение вопросов по безопасности в Сирии и Ираке», — говорится в сообщении военного ведомства.

3 марта Герасимов провел первые за три года телефонные переговоры с главой Военного комитета НАТО Петром Павелом.

16 февраля Герасимов и Данфорд уже проводили двухстороннюю встречу в Баку.