Сирийская авиация нанесла массированный удар по террористам в Хаме

Военно-воздушные силы Сирии нанесли удар по позициям террористов «Исламского государства» и «Джабхат ан-Нусра» (обе группировки запрещены в России) на западе страны в провинции Хама. Об этом агентству SANA сообщил армейский источник.

По его информации, в районах Аль-Бувейда, Клейб Ас-Саур и Аль-Лувейбда уничтожены 40 боевиков.

Материалы по теме Научили родину бомбить Как отец воспитал из сына-подростка боевика «Джабхат ан-Нусры»

Другой собеседник рассказал агентству о ходе боевых действий, которые правительственные силы ведут в городе Дераа на юго-западе Сирии. Военные взяли под свой контроль несколько зданий, уничтожив большое число террористов.

17 февраля в Дераа был ликвидирован один из главарей «Джабхат ан-Нусра». По данным ливанского телеканала Al Jadeed, убитый был известен как Халед Шахади аль-Алюл по прозвищу Абу-Мундзер иорданский.

Столкновения между сирийской армией и боевиками из «Джабхат ан-Нусры» в окрестностях Дераа у иорданской границы возобновились в середине февраля. Террористы предприняли несколько попыток наступления на город, но их атаки были отбиты. Экстремисты при этом понесли крупные потери.