СМИ сообщили о введении квот на книги иностранных авторов в Китае

Пекин обязал китайские издательства сократить количество книг зарубежных авторов для детей до 14 лет. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ограничения коснулись в основном сказок и рассказов о животных. Власти также настоятельно порекомендовали издательствам публиковать больше книг китайских авторов.

Источник в издательских кругах Китая заявил, что у писателей из Южной Кореи и Японии почти нет шансов на публикацию. Произведения авторов из других стран могут быть изданы лишь в исключительных случаях.

По словам источника, новое распоряжение было отдано в качестве рекомендации в устной форме. Связаться с государственным управлением КНР по делам печати, радиовещания, кинематографии и телевидения, в чью компетенцию входят подобные вопросы, журналистам издания не удалось.

Ограничения на рынке детской литературы вводятся в рамках кампании по снижению влияния иностранных идей в стране. Ранее университеты Китая получили распоряжение по возможности отказаться от использования западных учебников.