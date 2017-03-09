СМИ узнали о гибели 14 мирных сирийцев в результате бомбардировок сил коалиции

В результате бомбардировок возглавляемой США коалицией погибли по меньшей мере 14 мирных жителей близ сирийского города Ракка. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает The Daily Mail со ссылкой на данные находящейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека (Syrian Observatory for Human Rights).

Отмечается, что среди жертв — шесть детей и четыре женщины. Авиаудары были нанесены в районе населенного пункта Аль-Матаб, расположенного в 55 километрах к юго-востоку от Ракки.

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Силы международной коалиции принимают участие в военных операциях в Сирии, стремясь отбить Ракку у боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Ранее 9 марта стало известно, что отряды альянса курдских и арабских вооруженных формирований «Демократические силы Сирии» (ДСС) выбили остатки бандформирований ИГ со стратегических высот Эль-Мунхар к западу от Ракки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ДСС.

Отмечается, что Ракку, являющуюся де-факто столицей ИГ в Сирии, могут удерживать от трех до четырех тысяч экстремистов «Исламского государства».