Louis Vuitton оснастил модель Escale Spin Time парящим турбийоном

Французский модный дом Louis Vuitton пополнил линейку часов Escale Spin Time с вращающимися часовыми метками и представил модель часов Escale Spin Time Blue с парящим турбийоном. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает Luxurylaunches.

Часы в титановом корпусе диаметром 41 миллиметр с платиновым безелем оснащены мануфактурным калибром дома, циферблат выполнен в синем цвете.. Ремешок изготовлен из кожи аллигатора, а пряжка — из белого золота.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. В настоящее время компания является частью международного холдинга LVMH.

В середине февраля компания представила специальный кейс для фирменных часов, куда вмещается 8 моделей. Цены на небольшую коробку с монограммами бренда варьируются от 6300 до 10500 долларов в зависимости от материала, из которого она изготовлена.