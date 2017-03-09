Главу ПФР по Забайкалью заподозрили в трате премий подчиненных на праздники

Уголовное дело возбудили в отношении управляющей отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Забайкальскому краю, заподозренной в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается в четверг, 9 марта, на сайте регионального управления Следственного комитета.

По предварительной информации, в 2011-2015 годах женщина заставляла некоторых подчиненных возвращать выплаченные им премии. Начисленные деньги изымались руководством фонда у 30 сотрудников. Средства использовали для проведения праздничных и других мероприятий, часть шла на финансово-хозяйственные нужды.

Как отмечается, в отделении ПФР следователи совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ провели обыски. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

9 февраля сообщалось, что за злоупотребление должностными полномочиями задержан заместитель начальника УМВД про Приморскому краю и начальник регионального управления СК Илья Шамратов. По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года он премировал своих подчиненных, а затем потребовал от них вернуть ему выплаченные деньги. Таким образом Шамратову передали около четырех миллионов рублей.