СМИ сообщили о запрете на посещение Белого дома иностранными туристами

Посольство Соединенного Королевства в США заявило, что иностранных туристов перестали пускать в Белый дом в США, пишет британская газета The Independent.

Как отмечает издание, информация об этом опубликована на сайте правительства Соединенного Королевства в разделе, посвященном деятельности диппредставительства в столице Соединенных Штатов.

По действующим правилам иностранцы, желающие принять участие в экскурсии по Белому дому, должны обращаться в свои посольства в США. Однако, как пояснили британские дипломаты со ссылкой на полученные от Госдепа данные, сейчас такая программа экскурсий для приезжих приостановлена. В качестве альтернативы британцам напомнили о возможности посещения Капитолия (главного здания Конгресса США) или Пентагона в рамках организованных туров.

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Экскурсии по Белому дому традиционно проводятся для американцев и иностранцев. После инаугурации нынешнего президента США Дональда Трампа в январе 2017 года их временно приостановили.

Туры были возобновлены во вторник, 7 марта. При этом Трамп сам лично приветствовал первую группу посетителей.

