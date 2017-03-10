В соцсетях поглумились над кипятящими воду в микроволновках американцами

Австралийские пользователи сети с возмущением обнаружили, что множество американцев не пользуются электрическими чайниками для кипячения воды.

В Twitter удивились неумению жителей США обращаться с примитивным бытовым прибором и попытались разобраться в необычном поведении американцев. «Погодите, у американцев нет электрических чайников?» — изумился один из юзеров.

«Я просто шокирован. Когда ты впервые уезжаешь из родительского дома, ты покупаешь две вещи — тостер и чайник. Так ты обеспечиваешь себе завтрак и ужин. Тосты и лапшу. Как американцы умудряются не голодать? Серьезный вопрос», — отметил другой.

Некоторые начали глумиться над жителями США. «Ничто так не злило меня, как новость о том, что у американцев нет чайников. Неудивительно, что Трамп победил», — заметил один из них.

Особенно пользователей поразило не то, что американцы не пользуются чайниками, а то, что для кипячения воды жители США используют микроволновки. «Только что узнал, что американцы разогревают воду в микроволновках. Если ты американец, то ты обязан рассказать мне обо всех шизанутых вещах, которые вы там делаете. Прямо сейчас», — заявил юзер с ником Lonelydandruff.

«Америка: "Наш президент убьет всех"

Я: "Не удивлен"

Америка: "Мы кипятим воду в микроволновке"

Я: "Да чтоб меня!"»

Как отмечают журналисты издания BuzzFeed, в американские розетки электричество подается напряжением 120 вольт, а для грамотной работы электрического чайника требуется 220 вольт. Поэтому для кипячения воды многие жители США используют микроволновки.