Эрдоган призвал запретить в России организацию Гюлена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал запретить в России деятельность организации Гюлена. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Выступая на совете сотрудничества высшего уровня, Эрдоган заявил: «Что касается террористической организации ФЕТО, к сожалению, мы знаем, что они под видом каких-то других организаций ведут свою деятельность в некоторых городах России, также в Москве и Петербурге. Верим, что российские власти предпримут шаги для того, чтобы прекратить ее».

ФЕТО — оппозиционная нынешнему руководству Турции группа, возглавляемая скрывающимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом. Анкара обвиняет ее в попытке госпереворота в июле 2016 года. Турецкие власти заявляли, что организация Гюлена причастна к убийству российского посла Андрея Карлова 19 декабря того же года.