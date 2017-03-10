Забывшая снять бигуди женщина-судья стала символом трудолюбия в Южной Корее

Председатель конституционного суда Южной Кореи Ли Чон Ми стала символом трудолюбивой женщины в своей стране после того, как случайно пришла на работу с бигуди в волосах. Об этом сообщает в пятницу, 10 марта Associated Press.

54-летняя Ли забыла о двух розовых пластиковых приспособлениях для завивки волос, торопясь на работу. Она должна была огласить вердикт Конституционного суда, утвердившего решение парламента об импичменте президента Пак Кын Хе.

Как отмечается в материале информагентства, многие жители страны усмотрели в забытых бигуди не небрежность, а преданность своей работе, несмотря на то, что в массовой культуре Южной Кореи существует культ безупречной женской внешности.

Граждане также припомнили, как отстраненная от должности Пак Кын Хе в 2014 году пригласила в свою резиденцию парикмахера через несколько часов после крушения парома «Севоль». Выступая перед нацией с траурной речью, президент демонстрировала безупречную прическу.

Бигуди Ли Чон Ми стали самым актуальным запросом в популярном корейском поисковике (название сайта не уточняется).

Ранее сообщалось, что тысячи человек вышли на улицы Сеула для того, чтобы отпраздновать импичмент.

Причиной политического скандала, за которым последовало отстранение Пак Кын Хе от должности, стала гадалка и близкая подруга президента Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).