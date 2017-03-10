Испанцы создали портативный гостиничный номер

Испанская дизайнерская компания In-Tenta разработала портативный гостиничный номер, который можно установить практически где угодно. Об этом сообщает Daily Mail.
Создатели конструкции под названием Drop box предлагают ее в двух вариантах — с одной или двумя спальнями. В первом случае в ней сможет разместиться пара, во втором — семья из четырех человек.
Также номер включает в себя ванную комнату с душем и открытую террасу. Drop box изготовлен из дерева и других легких материалов, поэтому его легко можно перевозить и устанавливать в различных местах на природе — например, на берегу озера или на горе.
Во вторник, 7 марта, стало известно о планах японских бизнесменов построить плавающий мини-отель в форме капсулы, который сможет принять до четырех постояльцев одновременно.