Испанцы создали портативный гостиничный номер

Испанская дизайнерская компания In-Tenta разработала портативный гостиничный номер, который можно установить практически где угодно. Об этом сообщает Daily Mail.

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Создатели конструкции под названием Drop box предлагают ее в двух вариантах — с одной или двумя спальнями. В первом случае в ней сможет разместиться пара, во втором — семья из четырех человек.

Также номер включает в себя ванную комнату с душем и открытую террасу. Drop box изготовлен из дерева и других легких материалов, поэтому его легко можно перевозить и устанавливать в различных местах на природе — например, на берегу озера или на горе.

Во вторник, 7 марта, стало известно о планах японских бизнесменов построить плавающий мини-отель в форме капсулы, который сможет принять до четырех постояльцев одновременно.