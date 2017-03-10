Молдавского министра обязали извиниться за сравнение русских с пьяницами

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Молдавии Юрий Киринчук должен извиниться за высказывания о русских пьяницах и лентяях. Такое решение в пятницу, 10 марта, принял Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации, передает портал Newsmaker.md.

«Свобода слова иногда включает и свободу шокирующих заявлений, но она может быть ограничена, когда изложение идеи носит дискриминационный характер. Особенно когда автор заявления — политик. Реакция властей должна быть соответствующей», — говорится в заключении Совета.

Отмечается, что чиновник оскорбил «этническую группу, используя предрассудки».

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Наказать Киринчука за ксенофобские заявления потребовала Ассоциация русскоязычных журналистов Молдавии, которая обратилась к исполняющему обязанности генпрокурора Эдуарду Харунжену. Посольство Российской Федерации также выразило возмущение и надежду на то, что молдавские власти, в том числе и правоохранительные органы, отреагируют на слова министра.

В октябре 2016 года Киринчук на своей странице в соцсети написал, что русские «хотят поступить с нами так же, как они поступили с румынским достоянием, которое до сих пор не вернули нашим румынским братьям». «Земли в Молдавии — самые плодородные на европейском континенте, а здешние люди очень трудолюбивы. А так как большинство русских — лентяи и пьяницы, они стремятся найти того, кто станет за плуг и накормит их», — сказал он.