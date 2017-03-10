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Нокаутировавший тренера волейбольного «Кузбасса» охранник получил срок

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Центральный районный суд города Кемерово приговорил охранника ночного клуба I'mpress Данила Морозова, нокаутировавшего главного тренера волейбольного «Кузбасса» Дениса Матусевича, к двум годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел 1 апреля 2016-го. Нетрезвый Матусевич пытался пройти в клуб, Морозов его не пропустил. Тренер высказал недовольство, охранник отправил его в нокаут. При падении Матусевич ударился головой и на 10 дней впал в кому.

Выяснилось, что 23-летний Морозов профессионально занимался боксом. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

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