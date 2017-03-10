СМИ сообщили о новом нападении на прохожих в Дюссельдорфе

Неизвестный с мачете в руках напал на прохожих в немецком Дюссельдорфе. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает Bild.

По данным издания, тяжелые травмы получил мужчина. Нападавший скрылся с места преступления, его разыскивает полиция.

За день до этого вооруженный топором мужчина напал на людей на главном вокзале Дюссельдорфа. Сначала он атаковал пассажиров в вагоне одного из поездов, после чего выбежал на перрон. В результате семь человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

При попытке сбежать от полицейских мужчина получил травмы, спрыгнув с железнодорожного моста. Злоумышленник был задержан и доставлен в больницу. Подозреваемым оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии, проживающий в городе Вупперталь. По словам полицейских, мужчина, вероятно, страдает психическим расстройством.