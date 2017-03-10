Полицейские сообщили о психических проблемах напавшего с топором в Дюссельдорфе

У мужчины, напавшего с топором на людей на главном вокзале немецкого города Дюссельдорфа и ранившего семь человек, вероятно, психические проблемы. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили представители полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на странице в Facebook.

«Подозреваемым оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии, проживающий в городе Вупперталь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что три человека получили тяжелые ранения. По предварительным данным, мужчина действовал в одиночку.

Вечером 9 марта на главном вокзале Дюссельдорфа вооруженный топором мужчина напал на находившихся там людей. Вначале он атаковал пассажиров в вагоне одного из поездов, после чего выбежал на перрон. При попытке сбежать от полицейских он получил ранения, спрыгнув с железнодорожного моста. Злоумышленник был задержан и доставлен в больницу.