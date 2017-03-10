Жителя Приамурья обвинили в осквернении памятника погибшим в Сирии военным

Житель Амурской области обвиняется в осквернении памятника погибшим военнослужащим, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 8 мая 2016 года. Установлено, что обвиняемый, в состоянии алкогольного опьянения, пришел к мемориалу на 1536-м километре федеральной трассы Чита — Хабаровск и из баллончика с краской нанес на нем надписи, оскорбляющие память воинов.

В отношении 23-летнего жителя села Возжаевка было возбуждено уголовное дело по статье 214 Уголовного кодекса РФ («Вандализм»).

Как сообщает РИА Новости, памятник установлен в мае 2015 года, в основании памятника заложены капсулы с землей с 12 мест сражений, в том числе с Куликова поля. На плиты памятника нанесены более 500 фамилий погибших в годы войны.

9 декабря 2015 года на памятник были установлены мемориальные доски в честь Героя России пилота Олега Пешкова и награжденного орденом Мужества матроса Александра Позынича, погибших в Сирии. Командир бомбардировщика Су-24 Олег Пешков семь лет прослужил в Белогорском районе Амурской области.

Пешков и Позынич погибли 24 ноября 2015 года, когда пара турецких истребителей F-16 сбила российский бомбардировщик Су-24. По утверждению турецкой стороны, это было сделано из-за того, что самолет нарушил границу. Российские военные этот факт отрицают.

После инцидента Россия ввела ряд санкций против Турции, в основном в экономической сфере. Разрешить конфликт удалось только в августе 2016 года, после переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.