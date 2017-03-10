Суд отказался заключать под арест отстраненного главу кузбасского управления СК

Центральный суд Новосибирска отклонил ходатайство следователя о домашнем аресте Павла Муллина, отстраненного от должности исполняющего обязанности руководителя управления Следственного комитета (СК) по Кемеровской области. Об этом передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

«Отказать в удовлетворении ходатайства следствия. Освободить Муллина Павла Владимировича в зале суда», — сказала судья Мария Шишкина.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Из постановления суда следует, что Муллин подозревается в превышении должностных полномочий и подстрекательстве к служебному подлогу.

«Суть обвинений связана с превышением должностных полномочий, которое выразилось непонятно в чем»,— заявил газете «Коммерсантъ» адвокат Сергей Шаройко, представляющий интересы Муллина. По словам защитника, его клиент не признает себя виновным.

По данным издания, подозрения связаны с тем, что Муллин «якобы оказывал давление на подчиненных и сотрудников полиции, требуя замять дело об обнаружении трех десятков патронов (предположительно, к карабину "Сайга"), в котором фигурировал его знакомый».

Материалы по теме Докопались Что ждет главу Кузбасса после коррупционного скандала

Расследованием уголовного дела занимается 5-е следственное управление СК, дислоцированное в Новосибирске, куда и был под конвоем доставлен Муллин после задержания 6 марта в своем служебном кабинете в Кемерово.

Об избрании меры пресечения следствие ходатайствовало еще 8 марта, однако суд отложил слушания по этому вопросу на 10 марта, посчитав представленные СК доводы недостаточно убедительными.

3 марта председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отстранил Муллина от должности, после чего он подал рапорт об отставке в связи с уходом на пенсию.

Исполняющим обязанности руководителя СК по Кемеровской области он стал в ноябре 2016 года после того, как его предшественника Сергея Калинкина арестовали по делу о вымогательстве 51 процента акций предприятия «Разрез "Инской"» у владельца бумаг Антона Цыганкова (стоимость акций — минимум миллиард рублей).

«Разрез "Инской"» — угледобывающее предприятие в Беловском районе области. В 2015 году добыча составила 712 тысяч тонн.