Источник связал увольнение главы департамента Минобрнауки Салихова с хищениями

Увольнение директора департамента науки и технологий Минобрнауки Сергея Салихова и трех его заместителей в декабре 2016 года связано с хищением бюджетных средств. Об этом в пятницу, 10 марта, ТАСС сообщил источник, близкий к ведомству.

«Увольнение Салихова связано с хищениями в министерстве, о которых стало известно. Салихов написал заявление и ушел, его замы тоже», — сказал собеседник агентства.

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Источник отметил, что увольнение руководства научного департамента могло произойти и раньше, однако процесс затянулся из-за трудового законодательства.

Ранее СМИ сообщили, что по просьбе главы Минобрнауки Ольги Васильевой Генпрокуратурой была проведена проверка, которая выявила хищения при расходовании бюджетных средств бывшим руководством департамента науки и технологий на сумму 127 миллионов рублей.

Об увольнении по собственному желанию Сергея Салихова и трех его заместителей стало известно 7 декабря 2016 года. Исполняющим обязанности директора департамента науки и технологии Минобрнауки России был назначен заместитель Салихова Сергей Матвеев.