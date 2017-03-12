Автобус задавил 34 человека на Гаити

На Гаити водитель автобуса задавил более 30 человек. Об этом сообщает в воскресенье, 12 марта, SkyNews.

По его информации, ЧП произошло утром 12 марта в городе Гонаив на севере острова. Водитель сначала сбил двух пешеходов, один из них погиб.

Пытаясь скрыться с места ДТП, мужчина врезался в группу уличных музыкантов. По предварительным данным, погибли в общей сложности 34 человека, еще 15 получили различные травмы.

В конце февраля около 20 человек пострадали в Новом Орлеане, когда автомобиль въехал в толпу людей. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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19 декабря 2016 года на рождественском базаре в центре Берлина грузовик протаранил толпу. Погибли 12 человек, еще 48 получили травмы. Власти признали произошедшее терактом, по подозрению в его исполнении был объявлен в розыск 24-летний тунисец Анис Амри, управлявший машиной. Через несколько дней подозреваемый был застрелен в ходе перестрелки с итальянскими полицейскими в пригороде Милана.

14 июля 2016 года после салюта в честь Дня взятия Бастилии в Ницце (Франция) грузовик врезался в толпу людей. В результате теракта, ответственность за который взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ), погибли 86 человек и 308 человек получили ранения.