В Кремле поведали об усталости от обвинений по поводу связей с Трампом

Кремль устал от абсурдных заявлений о якобы имеющихся связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Москвой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 13 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

Таким образом Песков отреагировал на высказывание американского сенатора Джона Маккейна о том, что информация о контактах Трампа и его команды с российскими спецслужбами будет продолжать всплывать.

«Что здесь поделаешь, тем более, сенатор Маккейн нам давно и хорошо известен. Скажем так, известен как политик, который, мягко говоря, не является поклонником Российской Федерации, имеет весьма предвзятое отношение к нашей стране», — отметил представитель Кремля.