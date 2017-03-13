В Госдуме оценили идею создания частных тюрем для бизнесменов

Инициатива о создании в России частных тюрем для предпринимателей преждевременна и вряд ли найдет поддержку у общественности. Такую точку зрения высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, сообщает Агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 13 марта.

«К сожалению, очень многие бизнесмены осуждены несправедливо, а в обществе они воспринимаются как мошенники и преступники. Идея частных тюрем в такой общественной атмосфере вряд ли может быть поддержана», — сказал Емельянов.

Таким образом депутат прокомментировал сообщения СМИ, о том, что в общероссийской общественной организации «Деловая Россия» прорабатывают идею о введении исправительных учреждений на коммерческой основе для бизнесменов. Цели этой инициативы гуманистические — дать осужденным возможность для успешной реабилитации.

Для старта реализации задумки важно «понять реакцию общественности», полагают авторы инициативы. В том случае, если она будет положительная, то будет подготовлен соответствующий законопроект, который внесут в аппарат правительства.

В середине января этого года глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников раскритиковал идею создания в России платных тюрем для состоятельных граждан. Он указал, что это «противоречит не только закону, но и конституции».

Частные тюрьмы есть в США, Великобритании, Норвегии, Австралии. Создание такого рода учреждений на коммерческой основе обсуждается также в Латвии, Германии, Японии, Чехии, ЮАР.