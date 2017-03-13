Любителям дорогих костюмов показали новые ткани

В Москве прошла презентация новой коллекции тканей бренда Icon Suit. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. В новом сезоне представлены множество видов тканей: от классические естественных

оттенков, до материалов с яркими принтами и влагостойких для повседневной носки.

«Наша идея достаточно проста — ваш костюм должен сидеть идеально, но подход к этой простой на первый взгляд идее революционный», — рассказал основатель бранде Дмитрий Мацаев. Он уточнил, что с клиентов снимается около 70 мерок.

Фото: Icon Suit 1 /2

Марка Icon Suit основана в 2009 году Компания специализирующийся на пошиве мужских костюмов вручную по меркам по технологии made-to-measure из тканей высшего качества от итальянских и британских производителей (Loro Piana, Holland and Sherry, Ariston, Ermenegildo Zegna, Dimond Chip, Drapers, Thomas Mason). В России открыто четыре салона Icon Suit.