BMW Group занялась воспитанием детей

BMW Group Россия объявила о начале нового сезона детского образовательного проекта Junior Campus. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 13 марта. Проект будет функционировать в двух форматах: на постоянной площадке музея «Экспериментаниум» и на базе передвижной лаборатории. Интерактивные программы рассчитаны на детей от 6 до 14 лет, занятия проводятся бесплатно.

«В России мы решили открыть проект сразу в двух форматах — и стационарном, и мобильном, поскольку такая концепция обеспечивает возможность передать знания не только ребятам в Москве, но и детям из самых удаленных уголков страны», — сказал финансовый директор компании Ульрих Занне.

Фото: пресс-служба Junior Campus

Специальная передвижная версия Junior Campus на базе BMW Х5 и 8-метрового прицепа будет путешествовать по городу, посещая детские сады, школы и социальные учреждения по предварительной записи. Образовательная программа Junior Campus подготовлена совместно с экспертным центром «Безопасность дорожного движения» и Московским политехническим университетом. Ключевыми темами, на которые направлено обучение, станут дорожная безопасность, основы автомобилестроения и экологичный транспорт.