СМИ сообщили о планах Японии отправить крупнейший военный корабль страны в ЮКМ

Токио планирует в мае отправить самый крупный военный корабль японских ВМС в Южно-Китайское море (ЮКМ). Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

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Плавание корабля-вертолетоносца Izumo продлится три месяца и станет мощнейшей демонстрацией сил Военно-морского флота Японии в регионе со времен Второй мировой войны.

«Цель этого мероприятия — проверить возможности Izumo, отправив его в расширенную миссию», — рассказал собеседник агентства.

Планируется, что Izumo выполнит остановки в Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах и Шри-Ланке, после чего примет участие в американо-индийских учениях Malabar, запланированных на июль этого года.

Официальный представитель Военно-морских сил Японии отказался комментировать эту информацию.

Как отмечает агентство, наращивание Военно-морскими силами Китая присутствия в спорной акватории Южно-Китайского моря вызывает озабоченность Токио и Вашингтона.

Вертолетоносец достигает 249 метров в длину и по своему размеру сопоставим с японскими авианосцами времен Второй мировой войны. С его палубы одновременно могут взлетать девять вертолетов. Izumo был введен в эксплуатацию два года назад, передает Reuters.