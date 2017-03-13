Силовые структуры
 

СМИ сообщили об отказе Минобороны от идеи одеть директоров оборонки в форму

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Юрий Борисов
Юрий Борисов

Идея Минобороны переодеть руководство военных заводов в единообразную форму военного образца не встретила понимания в правительстве и реализовываться на практике не будет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд высокопоставленных источников в авиационной и судостроительной промышленности.

По словам источников издания, на минувшей неделе на ряд предприятия оборонной отрасли поступило письмо заместителя министра обороны Юрия Борисова, где указано, что «формат участия должностных лиц организаций ОПК в совместных мероприятиях, проводимых Минобороны РФ, не предусматривает наличия специальной формы одежды и дополнительных знаков различия».

Ранее к идее переодеть директоров оборонки в форму прохладно отнесся профильный вице-премьер Дмитрий Рогозин, заявивший, что приоритетом для ОПК является исполнение гособоронзаказа и, кроме того, у этих предприятий есть и другие заказчики, помимо Минобороны. Издание указывает со ссылкой на свои источники, что такого же мнения придерживается глава правительства Дмитрий Медведев, посчитавший инициативу военного ведомства «несвоевременной».

31 января «Коммерсантъ» писал, что Минобороны попыталось выработать стандарт для формы одежды руководящего состава оборонных предприятий, участвующих в мероприятиях военного ведомства. По итогам предлагалось фактически введение формы со знаками различия и нашивками с наименованиями должностей и предприятия.

Причиной, как писала газета, стало недовольство министра обороны Сергея Шойгу, подметившего разнобой в стиле одежды руководящего и инженерно-технического состава предприятий ОПК на видеомостах во время Единого дня приемки военной продукции летом 2016 года. По итогам, как указывает «Коммерсантъ», министр вынес на коллегию ведомства вопрос о приведении формы одежды оборонщиков к единообразному стандарту.

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