Возлюбленный Самойловой рассказал об испытанном от новости о «Евровидении» шоке

Молодой человек певицы Юлии Самойловой Алексей Таран рассказал, что исполнительница «настроена на участие» в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017». Об этом он сообщил телеканалу «360» в понедельник, 13 марта.

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Таран также поведал о своей реакции на новость об участии певицы в соревновании. «С одной стороны, я был в шоке. С другой стороны, я знал, что у Юли все получается. Все, что она загадывает, рано или поздно с ней происходит», — поделился Таран.

Он добавил, что всегда рад, когда Самойлова «дышит полной грудью, живет полной жизнью».

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Новость об участии певицы с ограниченными возможностями Юлии Самойловой (в 13 лет ей поставили диагноз Спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана) в «Евровидении-2017» в Киеве Первый канал объявил вечером в воскресенье. Исполнительница представит Россию с песней Flame Is Burning.

«Евровидение» этого года пройдет в Киеве. Украина получила право принимать конкурс после того, как на соревновании 2016 года в Стокгольме победила певица Джамала с композицией «1944». Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.